رسميًا .. الدحيل يعير يوسف المساكني إلى العربي القطري

المساكني ينضم إلى العربي القطري في صفقة إعارة

أعلن نادي العربي القطري، عن التعاقد مع التونسي يوسف المساكني، لاعب نادي الدحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لينضم لصفوف الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم القادم.

وكان الدحيل قد أعلن عن تمديد عقد يوسف المساكني لمدة موسمين إضافيين، وتم الاتفاق معه على إعارته إلى العربي القطري لمدة موسم ونصف.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العربي القطري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور يوسف المساكني مرتديًا قميص الفريق، وعلق عليها:

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"تم التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني على سبيل الإعارة من نادي الدحيل لمدة موسم ونصف، وتتقدم إدارة النادي بالشكر لإدارة نادي الدحيل الرياضي على هذا التعاون".

ويستعد نادي الدحيل لمواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

إعارة يوسف المساكني إلى نادي العربي، يفتح الباب أمام إدارة الدحيل للتفاوض مع لاعب آخر، وسط أنباء حول اهتمام بالتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك.

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وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة القلعة البيضاء، للانتقال للفريق الآخر بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر.