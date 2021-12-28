رسميًا | الخيبري يُوقف إشاعات "الهلال" ويُجدد عقده مع النصر

أوقف عبد الله الخيبري نجم وسط النصر كل الإشاعات التي ربطته بالانتقال للهلال مؤخرًا وجدد عقده رسميًا مع ناديه، حسبما أعلن النادي العاصمي مساء اليوم.

الخيبري كان أمامه أيام قليلة ويدخل الفترة الحرة في عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد ارتبط بقوة بارتداء القميص الأصفر خلال الموسم القادم، في تكرار لضم الهلال لنجم الاتحاد سعود عبد الحميد الذي سينتهي عقده بنهاية يناير القادم.

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النصر أعلن عبر تويتر أنه جدد عقد الخيبري حتى عام 2025، ولم يُوضح أي تفاصيل مالية خاصة بالعقد الجديد.

وقد نشر اللاعب بعدها تغريدة أكد خلالها تجديد العقد لـ3 سنوات وشكر بها الأمير الداعم خالد بن فهد والرئيس مسلي آل معمر ووكيله جراح الظفيري وجماهير الفريق على دعمهم المتواصل.

اللهم لك الحمد والشكر

تم تجديد عقدي مع نادي النصر لمدة ثلاث سنوات قادمة

شكراً للرمز الأمير خالد بن فهد ، شكراً لرئيس النادي الاستاذ مسلي ال معمر @musalli9

والشكر موصول لجماهير العالمي على دعمها الدائم 💛💙

وشكر خاص لوكيل اعمالي جراح الظفيري @drjaara7 pic.twitter.com/pxIm9W5jSC — kAbdullah|عبدالله الخيبري (@Alkaibari_A) December 28, 2021

نجم الوسط السعودي صاحب الـ25 عامًا انضم للنصر قادمًا من الشباب في يناير 2019، ويُعد من العناصر الأساسية والمميزة في الفريق، إذ خاض معه هذا الموسم 13 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي صنع خلالها هدفًا واحدًا، وقد خاض مباراة دور الـ16 في الكأس وصنع هدفًا كذلك النصر يستعد حاليًا للحلول ضيفًا على الفتح يوم السبت القادم ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي، ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الجيدة للاقتراب أكثر من الصدارة.