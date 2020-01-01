رسميًا - الحكومة الإسبانية تحدد موعد عودة الليجا

الحكومة الإسبانية تعلن عن موعد عودة الدوري الإسباني بشكل رسمي.

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم عن عودة كرة القدم بشكل رسمي في البلاد عن طريق عودة بطولة الدوري في الثامن من يونيو القادم.

جاء هذا في تصريحات رسمية لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أدلى بها اليوم، وكشف خلالها عن عدة إجراءات في ظل مكافحة فيروس كورونا.

وقال سانشيز: "بتوصية من المجلس الأعلى للرياضة، تم منح الضوء الأخضر لعودة كرة القدم على المستوى الاحترافي في بطولة الدوري بداية من الثامن من يونيو".

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وستكون أول مباراة في عودة الدوري الإسباني بين إشبيلية وريال بيتيس في لقاء ديربي الأندلس وسيقام في الـ12 من يونيو.

وكانت بطولة الدوري الإسباني قد توقفت في الأسابيع الماضية بسبب التفشي المريع لفيروس كورونا في كافة أنحاء أوروبا، مثلها مثل كافة البطولات الرياضية.

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وعلق خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا: "نحن سعداء للغاية بهذا القرار، لقد وصلنا لتلك المرحلة بفضل العمل العظيم من الأندية واللاعبين والمدربين، وكل من انخرط في التخطيط".

وأضاف: "من الهام للغاية أن نتبع بروتوكلات الصحة وأن نحترم التقييم المستمر للجائحة التي يمر بها العالم، لا يمكننا أن نقلل من حذرنا".

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 58 نقطة، بينما يحل ريال مدريد ثانيًا برصيد 56 نقطة.

ويتبقى في الوقت الحالي 11 جولة حتى نهاية البطولة، لم يتم الإعلان عن كيفية خوضهم أو المواعيد النهائية لهم حتى تلك اللحظة.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإسباني كانت قد ناقشت في الفترة الماضية إمكانية اللعب بعيدًا عن عطلة نهاية الأسبوع دون موانع خلال أيام العمل، وهو ما قد يتم تنفيذه لإنهاء الموسم في أسرع وقت ممكن.