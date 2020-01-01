رسميًا .. الحارس علي الحبسي يعلن اعتزاله كرة القدم

تاريخ كبير لعلي الحبسي مع كرة القدم

أعلن العُماني علي الحبسي الحارس التاريخي، اعتزاله لكرة القدم رسميًا، اليوم الجمعة، عند سن الـ38 بعد مسيرة كبيرة ومليئة بالإنجازات.

علي الحبسي حقق الكثير من الإنجازات وتواجد في الدوري الإنجليزي بقميص بولتون وويجان وبرايتون وريدينج، والهلال السعودي وأخيرًا ويست بروميتش ألبيون.

وكشف علي الحبسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

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وقال الحبسي: " بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم".

وأضاف: "وبهذه اللحظة أرفع خالص شكري وعظيم امتناني لكلِّ مَن ساندني طوال مسيرتي ، مؤكداً استمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى .. أخوكم/ علي الحبسي".

وحقق الحبسي مع الهلال السعودي بطولتي الدوري السعودي موسم 2017 – 2018، وبطولة السوبر السعودي موسم 2018 – 2019.