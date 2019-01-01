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الدوري الجزائري - الدرجة الأولى

رسميًا - الثلوج تؤجل مباراة وفاق سطيف أمام مولودية الجزائر

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وفاق سطيف
تأجيل مباراة وفاق سطيف ومولودية الجزائر

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تأجيل مباراة وفاق سطيف ومولودية الجزائر، في الدوري ضمن منافسات الجولة الـ19.

وتعد المباراة من لقاءات القمة في الدوري الجزائري في الموسم الحالي، ومن المباريات الجماهيرية الكبيرة.

وجاءت تأجيل مباراة وفاق سطيف ومولودية الجزائر، بسبب الثلوج التي غطت أرض ملعب 8 مايو، مما أدى لقيام الحكم بتأجيل اللقاء بشكل رسمي.

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ولم يحاول المسئولين على أرضية ملعب 8 مايو، في إزالة الثلوج التي غطت الملعب بالكامل ورفضت مشاركة أنصار وفاق سطيف في عملية إزالة الثلوج.

ويتواجد وفاق سطيف في المركز الـ7 من الدوري الجزائري، بعد لعب 17 مباراة حيث حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وهزم في 7، برصيد 27.

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بينما يحتل مولودية الجزائر المركز الثالث في ترتيب الدوري الجزائري، بعد لعب 18 مباراة حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 4.

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