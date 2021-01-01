رسميًا .. التعاون يعلن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون
كارتيرون اقترب من تولي تدريب الزمالك رسميًا خلال الساعات المقبلة، بعد أن وصل القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى القاهرة من أجل إتمام التعاقد.
وكشف التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناءًا على الاتفاق الذي تم بين التعاون والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين".
وأضاف النادي: "عليه قدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدم من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة موضحًة بأن التأخر في إعلان فك الأرتباط تلبية لرغبة المدرب".
وسيعود كارتيرون مرة أخرى إلى قيادة الزمالك بعد الرحيل عنهم خلال العام الماضي، وسط هجوم كبير من جماهير الأبيض قبل أيام من نهائي إفريقيا.
ومن المفترض أن يعلن الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة عن التعاقد بشكل رسمي مع كارتيرون، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.