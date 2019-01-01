رسميًا - التعاون يتعاقد مع مهاجم الأهلي

صاحب الـ22 عامًا الذي شارك مع السعودية في كأس العالم 2017 تحت 20 عامًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي التعاون السعودي صباح اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع منصور المولد؛ مهاجم الأهلي السعودي، لمدة موسمين مقبلين مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين.

وقام صاحب الـ22 عامًا بالتوقيع على العقود بمقر النادي في حضور علي الشايعي؛ نائب الرئيس، ووكيل أعماله صالح اليامي.

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مهاجم الراقي كان قد شارك من قبل مع منتخب السعودية تحت 20 عامًا في كأس العالم 2017، حيث شارك بديلًا في ثلاث مباريات وغاب عن لقاء وحيد، في المونديال الذي ودعه الأخضر الشاب من دور الـ16.

أنهت إدارة النادي إجراءات ضم مهاجم النادي الأهلي "منصور المولد" 22 عام ، لمدة موسمين قادمين مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين ، و وقع اللاعب عقده مع #التعاون بمقر النادي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي الشايعي و وكيل أعمال اللاعب الدكتور صالح اليامي . pic.twitter.com/PdNtVtAgr8 — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٤ فبراير ٢٠١٩

ويحتل التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 29 نقطة.

ويستعد فريق المولد الجديد لملاقاة الاتحاد في التاسع من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المحلي.