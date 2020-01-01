رسميًا - التعاون يتعاقد مع المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس

سكري القصيم كان قد أقال مدربه سيرجيو في أواخر ديسمبر الماضي

أعلن نادي التعاون السعودي رسميًا اليوم الأربعاء، توقيعه عقد مبدئي مع المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس، لتولي المسؤولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

وأوضح سكري القصيم أن توقيع العقد النهائي سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد وصول المدرب وطاقمه المساعد.

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إدارة التعاون كانت قد فسخت عقد البرتغالي بابلو سيرجيو؛ المدير الفني السابق للفريق، بالتراضي بين الطرفين، وتولى المدرب الوطني عبد الله عسيري المسؤولية الفنية بدلًا منه.

عسيري قاد السكري لخسارة لقب كأس السوبر السعودي بالهزيمة أمام النصر في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

التعاون يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في ثماني مباريات، والتعادل في واحدة، وخسارة خمسة لقاءات أخرى.