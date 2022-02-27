رسميًا.. التشيك ثالث منتخب يرفض مواجهة روسيا بتصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن عدم نيته لخوض المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم أمام منتخب روسيا.

روسيا من المقرر أن تلعب مع بولندا يوم 24 مارس القادم، في إحدى مواجهات المستوى الثاني لتصفيات المونديال، والذي يضم جمهورية التشيك والسويد أيضًا.

وينص نظام المرحلة الفاصلة على لعب الفائز من روسيا بولندا، مع المنتصر من السويد والتشيك لحجز تذكرة التأهل.

ولكن الأزمة الأخيرة والعمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، تسببت في اتخاذ العديد من الاتحادات موقف معارض للجانب الروسي.

ويأتي قرار الاتحاد التشيكي بعد إعلان الاتحادين البولندي والسويدي عن الانسحاب من المواجهة أمام المنتخب الروسي.

ومن جانبه قال الاتحاد التشيكي في بيانه: "لقد وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد بالإجماع على قرار ألا يلعب المنتخب التشيكي بأي حال من الأحوال المباراة المحتملة ضد منتخب روسيا في تصفيات كأس العالم 2022".

"The Czech FA executive committee, staff members and players of the national team agreed it's not possible to play against the Russian national team in the current situation, not even on the neutral venue.



We all want the war to end as soon as possible." pic.twitter.com/NQK6YGNoHJ — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) February 27, 2022

وأضاف: "اللجنة التنفيذية كلفت رئيس الاتحاد الإنجليزي بيتر فوسك والأمين العام ميشال فالتر بالتحدث إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا فيما يتعلق بقرار اللجنة التنفيذية بعدم لعب المباراة المحتملة ضد روسيا".

واختتم: "لقد منحت اللجنة التنفيذية أيضًا الثنائي مهمة التفاوض مع يويفا بشأن مواجهات الأندية التشيكية أمام الروسية في بطولات الموسم الحالي".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قام بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من مدينة سانت بطرسبرج الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس، في أول إجراء رسمي على الأزمة الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.

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