رسميًا - البرازيلي ميراندا يغادر إنتر

نادي إنتر يتفق مع مدافعه البرازيلي جواو ميراندا على إنهاء تعاقده والرحيل عن صفوف الفريق بشكل نهائي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي إنتر عن رحيل لاعبه البرازيلي جواو ميراندا عن صفوف النيراتزوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل وأكد من خلاله أن رحيل اللاعب جاء بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

وكتب النادي في البيان: "إنتر يعلن أنه بالاتفاق المشترك تم فسخ تعاقدنا مع اللاعب جواو ميراندا وسيرحل عن النادي بعد التوصل لصيغة مناسبة".

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وأضاف: "جواو ميراندا سينضم لصفوف جيانجسو صنينج من الآن، بعدما كان قد انضم لإنتر في عام ٢٠١٥ وأمضى أربعة مواسم معنا".

وأكمل: "الجميع في النادي يريد أن يتمنى لجواو ميراندا أفضل الحظ خلال المرحلة المقبلة من مسيرته، ونشكره على فترته معنا".

جدير بالذكر أن ميراندا كان قد شارك في ١٢١ مباراة رفقة فريق إنتر منذ أن انضم لهم في عام ٢٠١٥ وسجل هدفًا وحيدًا.