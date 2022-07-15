رسميًا | الأهلي يُعلن انتقال والتر بواليا للدوري السعودي

تجربة جديدة للمهاجم الكونغولي

أعلن النادي الأهلي المصري انتقال مهاجمه والتر بواليا لنادي القادسية الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي لمدة موسم واحد بالإعارة.

ولم يكشف العملاق القاهري عن تفاصيل الصفقة المالية، بل اكتفى بالإشارة إلى أن الانتقال سيحدث بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا للنادي السعودي.

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بواليا حظي بتجربة ممتازة مع نادي الجونة في الدوري المصري، وهو ما قاده لارتداء القميص الأحمر في يناير 2021، لكنه لم ينجح في الظهور بالشكل المطلوب ولذا غادر الفريق بعد 6 أشهر فقط.

انضم بواليا لنادي مالاتيا سبور التركي لمدة 6 أشهر وبعدها لنادي السيلية القطري لـ6 أشهر أخرى، لكنه لم يُحقق كذلك النجاح المطلوب مع أي من الفريقين.

ولم يطلب أي من الناديين شراء اللاعب نهائيًا ليعود للأهلي هذا الصيف ويُعلن اليوم الجمعة انتقاله بالإعارة للقادسية السعودي الساعي لدعم صفوفه جيدًا بهدف إنهاء الموسم القادم من دوري يلو في أحد المقاعد المؤهلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

صاحب الـ27 عامًا لم يلعب مع الأهلي سوى 11 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما، ولم ينجح في إحراز أي هدف خلال تجربته في الدوري القطري حيث خاض هناك 4 مباريات فقط، لكنه استطاع تسجيل هدفين في كأس أمير قطر.

وفي تركيا خاض 8 مباريات في الدوري التركي لم يترك فيها أي بصمة.