رسميًا | الأهلي يضم مهاجم النصر وبطل إفريقيا 2018 و2019

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا تعاقده مع الغاني فرانك كوم في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع الريان القطري، كما أعلن ضم أيمن يحيى مهاجم النصر بالإعارة.

الأهلي يعيش موسمًا كارثيًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ يتواجد في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة فقط، وتسعى الإدارة بقيادة ماجد النفيعي لدعم صفوف الفريق وسد ثغراته بأمل تحسن العروض والنتائج في النصف الثاني من الموسم.

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تويتر الأهلي أوضح أن التعاقد مع كوم صاحب الـ30 عامًا سيمتد لموسم ونصف، فيما لن يطول بقاء مهاجم النصر الشاب سوى حتى نهاية الموسم الجاري.

#فرانك_كوم أهلاوي لمدة عام ونصف العام 🇨🇲💚📸 pic.twitter.com/BOLwxZWcHB — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 9, 2022

يحيى يُعد من المواهب الصاعدة بقوة في كرة القدم السعودية، لكن وجود الكثير من الأجانب في هجوم النصر حرمه فرصة اللعب مع الفريق، إذ لم يظهر هذا الموسم سوى في 10 مباريات من الدوري السعودي 6 منها دخل من دكة البدلاء.

أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب أيمن يحيى، قادماً من نادي النصر، على سبيل الإعارة لمدة (٦) أشهر، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي. pic.twitter.com/mI0bZVAseu — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 9, 2022

ويتمتع فرانك كوم بخبرة كبيرة من خلال خوضه العديد من التجارب الناجحة في إفريقيا وآسيا، إذ لعب للنجم الساحلي والترجي التونسيين، وتُوج مع الأخير بدوري أبطال إفريقيا موسمي 2017-2018 و2018-2019، وبعدها فضل الرحيل إلى الريان القطري.

يُشار إلى أن الأهلي لن يستطيع الاستفادة من اللاعبين سوى بعد تسديد الالتزامات المالية المطلوبة منه والمقدرة بـ75 مليون ريال سعودي، للحصول على شهادة الكفاءة المالية وقيد لاعبيه الجدد في فترة الانتقالات الشتوية.