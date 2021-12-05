رسميًا .. الأرجنتيني ميجيل روسو مدربًا للنصر

أعلن نادي النصر عن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ميجيل آنخل روسو، من أجل تدريب الفريق خلال الفترة القادمة، خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وقرر النصر إقالة بيدرو إيمانويل من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار تحت قيادته، بالتعادل في مباراتين وخسارة مثلهما.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن تعاقد النصر مع الأرجنتيني ميجيل آنخل روسو، لتدريب الفريق المرحلة المقبلة.

وجاء نص بيان النصر الذي جاء في التغريدة كالآتي: "وقعت إدارة نادي النصر اتفاقًا مع المدرب الأرجنتيني ميجيل آنخل روسو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي".

وتابع: "وكان ميجيل روسو قد حقق في آخر محطاته التدريبية مع بوكا جونيورز الأرجنتيني بطولتي الدوري مرتين على التوالي موسمي 2019 و 2020".

نادي النصر أضاف: "روسو حقق أيضًا بطولة الدوري الكولومبي مع نادي مليونز موسم 2017 ثم كأس السوبر عام 2018، بالإضافة إلى تحقيقه عدد من الإنجازات الأخرى أهمها، بطولة الدوري الأرجنتيني رفقة فيليز سارسفيلد، وكأس ليبرتادوريس مع بوكا جونيورز".

تـم التوقيع 🤩✅ pic.twitter.com/iyy1RTOMMg — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 5, 2021

ويمر النصر بحالة من عدم الاستقرار حاليًا، بسبب سوء نتائج الفريق وأيضًا إقالة بيدرو إيمانويل، بالإضافة لاستقالة المدير التنفيذي حسين عبد الغني من منصبه.

"النصر هو من عرف العالم على الكرة الآسيوية"

ويأتي تعاقد النصر مع ميجيل بعد مفاوضات مع عدد من المدربين، أبرزهم الفرنسي رودي جارسيا الذي اعتذر عن الموافقة، وأيضًا المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.