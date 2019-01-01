رسمياً – الاتفاق يحصل على توقيع روجيرو لاعب الفيصلي

الاتفاق يعلن التعاقد مع لاعب الفيصلي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق، حصوله رسمياً عل توقيع البرازيلي روجيرو كوتينيو، لاعب الفيصلي، لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وحصل الفيصلي، على توقيع اللاعب لمدة موسمين مع وجود خيار تجديد لموسم ثالث.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الاتفاق، على موقع تويتر: " إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي، روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث".

وتابع البيان: " على أن يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي".

ولعب البرازيلي صاحب الـ 32 عاماً 28 مباراة مع الفيصلي، هذا الموسم في الدوري، سجل خلالها 8 أهداف وصنع خمسة آخرين.

⚪️ إدارة نادي #الاتفاق تتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي 🇧🇷 روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، على أن يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع @AlmanaHospitals الشريك الطبي للنادي pic.twitter.com/462bmQLLJF — نادي الاتفاق (@Ettifaq) May 22, 2019

وسبق وأن لعب روجيرو لكلاً من الوصل الإماراتي، والكويت الكويتي، والشباب السعودي، قبل أن ينضم للفيصلي مطلع الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن الاتفاق أنهى الدوري السعودي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد صاحب المركز العاشر.