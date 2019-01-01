رسميًا - الاتفاق يتعاقد مع مدافع ديجون الفرنسي

ثاني الصفقات القادمة للاتفاق من ديجون

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الاتفاق السعودي اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع مدافع أفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري؛ المحترف في صفوف ديجون الفرنسي، لمدة ثلاثة مواسم، تنتهي بنهاية موسم 2021-2022.

وأوضح النادي السعودي أن اللاعب سيوقع على عقود ارتداء قميص الفريق من الموسم المقبل بشكل رسمي بعد أن يتجاوز الاختبار الطبي، الذي سيجريه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم لديجون في صيف عام 2017، وشارك معه الموسم الماضي في 38 مباراة بمختلف البطولات.

ولعب مدافع أفريقيا الوسطى لعدد من الفريق الفرنسية، وخاض تجربتين احترافيتين في الدوري الروسي والقبرصي.

يذكر أن الاتفاق كان قد تعاقد قبل أيام مع ماجد النجراني قادمًا من الهلال في صفقة انتقال حر، بجانب أسامة الحدادي قادمًا من ديجون مجانًا كذلك.