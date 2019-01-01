رسميًا | الاتفاق يتعاقد مع ماجد النجراني

لاعب وسط الهلال السابق أصبح لاعبًا للاتفاق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي الاتفاق رسميًا تعاقده مع ماجد النجراني لاعب الهلال الذي لعب معارًا للفيحاء الموسم الماضي.

وأوضح الحساب الرسمي للاتفاق على تويتر أن النجراني وقع عقدًا يمتد حتى عام 2022 بعدما خضع للفحوصات الطبية المعتادة.

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يُذكر أن النجراني ارتدى قميص الهلال قادمًا من القادسية عام 2016، لكنه أعير في الموسم الماضي للفيحاء.

ولم يلعب صاحب الـ26 عامًا خلال المواسم الأربعة الأخيرة في دوري المحترفين السعودي سوى 36 مباراة أحرز خلالها هدف واحد.

وكان الاتفاق قد أعلن يوم أمس تعاقده مع المدرب خالد العطوي، والذي تولى مسؤولية تدريب منتخب السعودية للشباب خلال السنوات الثلاثة الماضية وتُوج معه ببطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا وقاده لكأس العالم تحت 20 عامًا.