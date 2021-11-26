رسميًا | الاتحاد يُعلن موقفه من العروض القادمة لرومارينيو

حسم الاتحاد رسميًا وبوضوح موقفه من العروض القادمة لمهاجمه البرازيلي "رومارينيو"، والذي يعيش موسمه الرابع في الدوري السعودي.

صاحب الـ30 عامًا ارتبط في الفترة الأخيرة بعدد من الأندية البرازيلية والخليجية، لكن إدارة العميد بقيادة أنمار الحائلي أوقفت كل هذا الحديث عن مستقبله.

كيف حسم الاتحاد مستقبل رومارينيو؟

الفريق السعودي أعلن مساء اليوم الجمعة رسميًا تجديد عقد رومارينيو حتى صيف 2024، والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري مما يجعله يدخل الفترة الحرة بعد شهر تقريبًا.

الاتحاد لم يُوضح أي تفاصيل مالية خاصة بالعقد الجديد، بل اكتفى بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أعلن بها تجديد العقد لمدة موسمين قادمين.

رومارينهو اتـحـاديـاً حتى 2024 🤙🤩 pic.twitter.com/6ENNF7BGgM — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 26, 2021

الفريق يستعد حاليًا لمواجهة الطائي يوم غدٍ في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد فاجأ جماهيره بهذا الخبر السعيد والذي قد يُفاجئ البعض نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها النادي والتي منعته من الحصول على الرخصة الآسيوية مما سيحرمه اللعب في دوري أبطال آسيا 2022 رغم تأهله له.

كيف كانت مسيرة رومارينيو مع الاتحاد؟

المهاجم البرازيلي انضم للاتحاد قادمًا من الجزيرة الإماراتي صيف 2018، وقد لعب أحيانًا مهاجمًا متقدمًا وأحيانًا أخرى صانع لعب أو مهاجم ثانٍ متحرك ضمن طريقة لعب 4-2-3-1 أو 4-3-3.

رومارينيو الذي سبق له اللعب في البرازيل وقطر استطاع إحراز 56 هدفًا وصناعة 11 في 117 مباراة خاضها بقميص الاتحاد في جميع البطولات المحلية والخارجية.

وضمن الدوري السعودي، لعب 98 مباراة سجل بها 45 هدفًا وقدم لزملائه 12 تمريرة حاسمة، وقد وصل مع الفريق لنهائي البطولة العربية لكنه خسره أمام الرجاء المغربي.

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