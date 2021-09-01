رسميًا .. الاتحاد يعلن عن رحيل الثنائي المحترف

شاهد الشكل النهائي لقائمة نادي الاتحاد

اعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي، عن قائمته النهائية التي سيشارك بها في موسم 2021-2022، وذلك بعد إجراء التعاقدات الجديدة، ورحيل بعض اللاعبين المحليين والأجانب.

نادي الاتحاد أبرم التعاقد مع 5 لاعبين جدد، ثلاثي محلي وثنائي أجنبي، من أجل تدعيم صفوف النمور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ما هي الصفقات التي أبرمها نادي الاتحاد خلال صيف 2021؟

أبرم نادي الاتحاد التعاقد مع 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بالتعاقد مع الثلاثي المحلي أسامة المرمش وصالح الوحيمد وعبد الله الحافظ.

كما تعاقد الاتحاد مع ثنائي أجنبي، متمثل في البرازيلي إيجور كورونادو، من نادي الشارقة الإماراتي، ويوسف نياكاتي مهاجم الوحدة الهابط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

من هما الثنائي الأجنبي الراحل عن الاتحاد؟

وبناءً على القائمة التي أعلنها نادي الاتحاد، قررت الإدارة الاستغناء لاعبان من قائمة الأجانب بالفريق، من أجل قيد كورونادو ونياكاتي بدلًا منهما.

الاتحاد استغنى عن الصربي ألكسندر بريجوفيتش، وأيضًا جناح الرأس الأخضر اللاعب جاري رودريجيز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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من هم اللاعبين الذين قام الاتحاد بتجديد عقودهم؟

ونجحت إدارة نادي الاتحاد في تجديد عقود عددًا من اللاعبين المهمين، في إطار الحفاظ على القوام الأساسي للعميد، لاستقرار الفريق الفني خلال الموسم الجديد.

واستطاعت إدارة العميد التجديد لكلًا من "عمر هوساوي وكريم الأحمدي وراكان النجار وأحمد حجازي ومهند الشنقيطي"، ليتأكد استمرارهم مع الفريق الموسم القادم.

من هم اللاعبين المحليين الراحلين عن الاتحاد في الصيف؟

وأعلن الاتحاد عن رحيل 9 لاعبين محليين عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك من أجل ضبط قائمة النمور خلال الموسم الجديد.

ورحل كلًا من "عبد العزيز العرياني وعبد العزيز الضويحي، وساهر السريحي وعصام المولد، وعبد العزيز الزهراني، ومحمد صوعان" على سبيل الإعارة.

كما تم بيع عقد لاعبين وهما "عبد المجيد السواط وفواز القرني"، وتمت مخالصة المدافع عون السلولي.

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