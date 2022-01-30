رسميًا .. الاتحاد يضم بديل كريم الأحمدي

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا، في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي، تعاقده مع بديل لاعب الوسط المغربي كريم الأحمدي.

العميد يفسخ عقد الأحمدي:

لاعب الوسط المغربي تعرض للإصابة خلال مواجهة الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في 21 من يناير الجاري.

إصابة الأحمدي عبارة عن كسر إجهادي في مشط القدم، ستبعده لعدة أشهر عن الملاعب.

واضطرت إدارة النمور برئاسة أنمار الحائلي، لفسخ عقد كريم بشكل رسمي، لتتمكن من قيد لاعب بديل قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

من هو بديل الأحمدي؟

الاتحاد أعلن رسميًا تعاقد مع لاعب الوسط المغربي أندريه فيليبي قادمًا من نادي فيتوريا دي جيماريس البرتغالي.

وبذلك يكون المغربي هو رابع صفقات العميد خلال يناير، إذ ضم من قبل المغربي عبد الرزاق حمد الله، والمحليين مد الله العليان وأحمد شراحيلي، لكن الأخير ينضم لصفوفه بنهاية الموسم الجاري.

🔚| أندريه فيليبي لاعباً للاتحـاد ✍️ pic.twitter.com/KszRQQ1T4B — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 30, 2022

من هو أندريه فيليبي؟

صاحب الـ32 عامًا سبق له خوض تجربة احترافية وحيدة في نادي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، لمدة ستة أشهر فقط، عام 2010.

ويعد نادي بورتو البرتغالي هو النادي الأشهر الذي لعب له فيليبي الذي تنقل بين أكثر من نادٍ بالدوري البرتغالي.

وخلال الموسم الجاري، شارك أندريه مع فريقه في 19 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين.

وعلى المستوى الدولي، خاض اللاعب أربع مباريات فقط مع منتخب البرتغالي في عام 2015، ومن وقتها لم يشارك في أي مباراة دولية.

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