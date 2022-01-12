رسميًا .. الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي إنهاء أحد أهم الملفات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بالحصول على شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي، اليوم الأربعاء.

العميد أكد أنه سدد كافة ديونه المدرجة حتى 30 سبتمبر الماضي، وفقًا للمدة المحددة من قبل لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضية.

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بحصول النمور على شهادة الكفاءة يتسنى للصفقات الجديدة؛ المغربي عبد الرزاق حمد الله وأحمد شراحيلي، المشاركة في المباراة المقبلة للفريق.

وستكون مواجهة الرائد، المقرر إقامتها في 14 من يناير الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هي الظهور الأول لحمد الله وشراحيلي.

ويتصدر العميد جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 35 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن الشباب؛ صاحب الوصافة، لكن للاتحاد المباراة مؤجلة أمام الهلال.

يذكر أن نظام الكفاءة المالية استحدثته وزارة الرياضة السعودية في يناير 2021 بهدف القضاء على ديون الأندية أول بأول، بعدما تراكمت بشكل كبير، وقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسدادها كاملة في فترة من الفترات.

ويتطلب الحصول على شهادة الكفاءة سداد كافة رواتب اللاعبين والمدربين والعاملين بقطاع الكرة سواء سابقين أو حاليين، بجانب إنهاء كافة القضايا المقامة على النادي، أو الاتفاق مع الطرف الآخر للقضية على جدولتها في مواعيد محددة.

وحال فشل أي نادٍ في الحصول على شهادة الكفاءة في الفترة المحددة، يُحرم من إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الجاري.