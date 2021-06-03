رسميًا .. الاتحاد يحسم مصير كريم الأحمدي

تعرف على موقف الأحمدي النهائي

حسمت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مصير كريم الأحمدي، لاعب وسط وقائد العميد، بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الماضي، ليتم تحديد موقفه.

وانتهى عقد كريم الأحمدي مع نادي الاتحاد، حيث كان يحق له التوقيع لأي فريق آخر، ولكن كانت رغبته هي الاستمرار رفقة العميد خلال الفترة القادمة.

وأعلن نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تجديد عقد كريم الأحمدي لمدة موسم إضافي، لينتهي في 2022.

فيديو | "نصيحة بتشجيع الهلال للابتعاد عن أمراض السكر والضغط"

ونشر الاتحاد عبر حسابه صورة للأحمدي وهو يرتدي تاجًا، معلقًا عليها: "للعام الرابع الكابيتانو اتحاديًا، الأحمدي اتحاديًا حتى 2022.

وانضم كريم الأحمدي إلى صفوف نادي الاتحاد في صيف 2018، قادمًا من نادي فينورد الهولندي، واستطاع أن يقدم مستويات رائعة رفقة العميد خلال السنوات الماضية.

التجديد مع الأحمدي، جاء بتوصية من جانب المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الاتحاد، الذي طالب بضرورة تجديد عقد اللاعب، بالرغم من أنه يمتلك عروضًا هولندية.