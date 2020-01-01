رسميًا .. الاتحاد يتعاقد مع عمر هوساوي مدافع النصر السابق

الاتحاد يتعاقد مع مدافع النصر لمدة موسم واحد.

أعلن نادي الاتحاد عن التعاقد مع عمر هوساوي مدافع نادي النصر السابق، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليصبح لاعبًا في صفوف العميد.

وكانت إدارة الاتحاد قد دخلت في مفاوضات جادة مع عمر هوساوي ووكيل أعماله نواف المهدي، بعد انتهاء علاقة اللاعب بنادي النصر وتوقيع مخالصة مالية بين الطرفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع هوساوي لمدة موسم واحد، بحضور أحمد الكعكي نائب رئيس الاتحاد والمشرف العام على الكرة.

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وحضر أيضًا في مراسم التوقيع كلًا من عبد الوهاب عابد وحامد البلوي، ووكيل أعمال عمر هوساوي، ليوقع اللاعب على عقد يمتد لموسم واحد.

ويحصل عمر هوساوي على مبلغ 2.5 مليون ريال في الموسم الذي سيقضيه مع نادي الاتحاد، ليتم قيد اللاعب في كشوفات الاتحاد خلال الساعات المقبلة.

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عمر هوساوي بدأ مشواره بنادي الشباب، ثم انتقل إلى الوشم ثم الشعلة وأخيرًا النصر بداية من شتاء 2011، ليستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الماضي.