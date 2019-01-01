رسميًا - الاتحاد والشباب ممثلا السعودية في النسخة المقبلة من البطولة العربية

تحت مسمى كأس محمد السادس تقام نسخة 2019 من البطولة العربية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد بشكل رسمي مشاركة ناديي الاتحاد والشباب السعوديين في النسخة المقبلة من البطولة العربية، تحت مسمى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقرر تركي آل الشيخ؛ الرئيس السابق للاتحاد العربي لكرة القدم، إطلاق اسم كأس محمد السادس؛ ملك المغرب، على نسخة 2019، على أن يقام النهائي في المملكة المغربية.

طلال آل الشيخ؛ مدير البطولة العربية، قام اليوم الإثنين، بتوقيع عقود مشاركة الناديين، بحضور عدد من مسؤولي اتحاد الكرة السعودي وممثلين عن الناديين.

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في النسخة الماضية من البطولة، شاركت خمسة فرق سعودية هي الفيصلي والاتحاد والهلال والنصر والأهلي.

ووصل الزعيم إلى النهائي الذي أقيم بمدينة العين الإماراتية، قبل أن يخسر اللقب بالهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي.

يذكر أن قرعة دور الـ32 لكأس محمد السادس من المقرر أن تقام أحد يومي 23 أو 24 من يوليو المقبل، على أن تنطلق البطولة في 20 من أغسطس.