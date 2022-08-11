رسميًا .. الاتحاد المغربي يعلن فسخ عقد خليلودجيتش

المدرب البوسني يرحل عن أسود الأطلس

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن فسخ التعاقد مع المدرب البوسني وحيد خليلودجيتش؛ المدير الفني للمنتخب المغربي الأول، بسبب بعض الخلافات بين الطرفين.

الاتحاد المغربي يعلن عن فسخ عقد خليلودجيتش

ونشر الاتحاد المغربي عبر موقعه الرسمي، قرار فسخ العقد مع خليلودجيتش، موجهة الشكر إليه على الفترة التي قضاها مع أسود الأطلس.

وجاء نص البيان كالآتي: "بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب وحيد خليلودجيتش على الطريقة المثلى لتجهيز المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم قطر 2022، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي".

وتابع: "وفي هذا الصدد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل لما قدمه المدرب السيد وحيد خليلودجيتش خلال الفترة التي أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة، من جانبه تمنى السيد وحيد حظًا سعيدًا للنخبة الوطنية".

"وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستوفر جميع الوسائل والإمكانيات للإعداد الجيد للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022".

انتصار زياش على خليلودجيتش

جاءت إقالة المدرب البوسني من تدريب المنتخب المغربي قبل كأس العالم قطر 2022، كانتصار للاعب حكيم زياش، جناح فريق تشيلسي الإنجليزي.

جناح تشيلسي أكد خلال تصريحات صحفية سابقة، على أنه لن ينضم لصفوف المنتخب المغربي، تحت قيادة وحيد خليلودجيتش، معبرًا عن غضبه تجاه المدرب البوسني.

وبذلك سيعود زياش إلى المنتخب المغربي خلال الفترة القادمة بعد رحيل خليلودجيتش، الذي دخل في خلاف مع أكثر من لاعب آخر، أبرزهم نصير مزراوي وعبد الرزاق حمد الله.