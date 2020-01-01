رسميًا - الاتحاد المصري يكشف عن أول حكم "فيديو" في تاريخ الدوري الممتاز

الدوري المصري يشهد استخدام تقنية الفيديو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن البدء في استخدام وتطبيق تقنية الفيديو في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق في تطبيق تقنية الفيديو بالمباريات بداية من الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق طلائع الجيش نظيره إنبي، ضمن الجولة الـ18 من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

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وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أول حكم سيتولى مهمة تقنية الفيديو في الدوري المصري الممتاز، لأول تجربة لها.

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ويتولى محمد الصباحي مهمة تقنية الفيديو حسب البيان الرسمي الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويدير اللقاء طاقمًا تحكيمًا يضم كلًا من محمد معروف حكمًا للساحة ويعاونه كلًا من يوسف البساطي وشريف عبدالله، وسيد شعبان حكمًا رابعًا.