رسميًا - الاتحاد المصري يعلن توحيد الكرة المستخدمة بالموسم الجديد ودراسة لجنة المدربين

بداية تقنين أوضاع المدربين في الدوري المصري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي اعتماد قرار توحيد الكرة المستخدمة بالموسم الجديد 2019-2020، وبعد موافقة كافة الأندية.

لجنة المسابقات التابعة للاتحاد عقدت أمس السبت، اجتماعًا مع ممثلي الـ18 ناديًا المشاركة في الدوري الممتاز، وتم خلاله الاتفاق بالإجماع على توحيد الكرة.

وكلف الاتحاد المصري حمادة زاهر؛ مدير التسويق، بمخاطبة شركةة "بوما" العالمية والمبرم معها عقد اتفاق مبدئي، لتوريد العدد المناسب منها لاحتياجات الأندية المشاركة في الدوري، دعمًا من الاتحاد.

الجبلاية أوضحت كذلك أنه سيتم الاتفاق مع شرطة "بوما" على إتاحة عدد آخر من نوعية الكرة نفسها للشراء في حالة رغبة أي نادٍ في الاستزادة منها.

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على جانب آخر، يدرس الاتحاد تشكيل لجنة شؤون مدربين برئاسة أحد رموز التدريب وخبرائه، للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأندية والمدربين، بجانب تقنين أوضاع الأجهزة الفنية.

ويرجع قرار الجبلاية بعدما قررت توثيق عقود جميع الأجهزة الفنية والإدارية أسوةً باللاعبين، بالإضافة إلى أنه سيتم استقطاع جزء من رسوم التوثيق لصالح صندوق قدامى اللاعبين.

ومن المقرر أن يكون من ضمن مهام اللجنة دراسة كل المقترحات الخاصة بعمل المدربين، كعدم السماح بانتقال المدير الفني إلى أي نادٍ آخر في موسم واحد إلا إذا تم فسخ عقده من قبل ناديه، فيحق له الانتقال مرة واحدة خلال الموسم.