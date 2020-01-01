رسميًا .. الاتحاد المصري يُعلن استكمال مباريات الدوري بدون جماهير

كانت العديد من البلدان العربية قد أعلنت استكمال المسابقات المحلية دون الحضور الجماهيري خوفًا من تفشي فيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خوض مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بدون جماهير خوفًا من تفشي فيروس "كورونا".

وقال بيان الاتحاد المصري : " حفاظًا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن".

وأضاف البيان : "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر".

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وزارة الشباب والرياضة المصرية أصدرت منذ قليل العديد من القرارات الجديدة كخطوة احترازية خوفًا من تفشي فيروس كورونا، عقب ظهوره في العديد من الدول.

وكانت العديد من البلدان العربية قد أعلنت استكمال المسابقات المحلية دون الحضور الجماهيري خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وزارة الشباب والرياضة بمصر تًصدر حزمة قرارات خوفًا من تفشي "كورونا"

وتسبب فيروس كورونا في التأثير على كرة القدم بشكل عام، وكذلك تأجيل العديد من الأحداث الرياضية سواء عالميًا أو في المنطقة العربية.