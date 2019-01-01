رسميًا - الاتحاد القطري يحرر الأندية من اللاعبين تحت 23 عامًا

الدوري القطري متوقف حاليًا ويعود للانطلاق في 22 من الشهر الجاري

أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم قرارًا جديدًا بشأن اللاعبي فئة تحت 23 عامًا، المقيدين بأندية دوري النجوم في الموسم الحالي.

اتحاد الكرة كان يلزم الأندية بضرورة الاستعانة بلاعب واحد على الأقل تحت 23 عامًا في الفريق الأول بكل مباراة ضمن القائمة الأساسية، وذلك بداية من الموسم الجاري.

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وقرر الاتحاد القطري اليوم إيقاف العمل بهذه المادة، والتي تحمل رقم 15 في الفقرة 10، اعتبارًا من يوم صدور القرار وحتى إشعار آخر.

إلزام الأندية كان بهدف إتاحة الفرصة للاعبين الشباب، لاكتساب الخبرات وخوض الالتحامات القوية، سعيًا لتجهيزهم لخدمة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقبلة على الانطلاق.

يذكر أن الدوري القطري متوقف منذ الشهر الماضي، حيث كانت تستضيف البلاد كأس الخليج "خليجي 24"، والتي ودعها العنابي من دور قبل النهائي، ثم تقام على أراضيها حاليًا كأس العالم للأندية، والتي يشارك بها السد، وينافس حاليًا على المركز الخامس.

وبعد مرور عشر جولات من الدوري، يتصدر الدحيل جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق أربع نقاط عن الريان صاحب المركز الثاني.