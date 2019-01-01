رسميًا - الاتحاد القطري يتسبب في تأجيل السوبر التونسي

الأفريقي والترجي كان من المقرر أن يتواجهان في الدوحة في 24 من الشهر الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، قراره بتأجيل لقاء كأس السوبر المحلي بين الأفريقي والترجي، بناءً على خطاب مرسل من الاتحاد القطري لكرة القدم.

المباراة كان من المقرر أن تقام في 24 من الشهر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، ليعود السوبر التونسي للنور من جديد بعد غياب 11 عامًا.

وأوضح الاتحاد التونسي أن قرار التأجيل جاء بعد تلقيه خطابًا من نظيره القطري يطلب تحديد موعد آخر للقاء، بسبب بعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

أولتراس الرجاء يعلن مقاطعة السوبر الأفريقي

خطاب الجانب القطري جاء فيه: "نظرًا لقرب الموعد المحدد للمباراة وعدم قيام الشركة المكلفة من قبلكم ببعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة مع الجهات ذات الصلة بالدولة وكذلك عدم التوصل لاتفاق بخصوص بعض الأمور الإدارية لضيق الوقت، عليه فأننا نقترح تأجيل موعد إقامة المباراة إلى موعد آخر يتم الاتفاق عليه مباشرة من قبل اتحادينا على أن تتم إدارة المباراة من قبل الاتحادين القطري والتونسي".

يذكر أن الأفريقي التونسي كان قد هدد بالانسحاب من المباراة في ظل تكليف طاقم تحكيم تونسي بإدارته بقيادة يوسف السرايري، بسبب سوابقه مع الفريق على حد قولهم.