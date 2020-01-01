رسميًا .. الاتحاد السعودي يقلص عدد الأندية المشاركة في كأس الملك في النسخة الجديدة

قرار مفاجئ من الاتحاد السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا جديدًا بشأن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في النسخة الجديدة موسم 2020 – 2021، متعلق بالأندية المشاركة في المنافسات المقبلة.

كأس الملك من البطولات المميزة والتي تشهد منافسة قوية في موسم الكرة السعودية بين كبار الأندية من أجل اعتلاء منصات التتويج.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، بتقليص عدد الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من كأس الملك.

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وقال البيان: "قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020 – 2021، على فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحيث تبدأ البطولة من دور الـ16".

وأضاف البيان: "وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020 – 2021، وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية".

وتابع الاتحاد السعودي: "وحدد الاتحاد السعودي يوم الإثنين الثاني من نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة دور الـ16 من المساقة متمنيًا للجميع التوفيق في هذه البطولة التي تحمل اسمًا غاليًا على الجميع".

وتشعد بطولة كأس الملك دائمًا منافسة قوية وتشهد ظهور أندية بإمكانيا ضعيفة خلال الأدوار النهائية كونها بطولة صاحبة مفاجآت كبيرة وخروج المغلوب.