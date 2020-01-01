رسميًا .. الاتحاد السعودي يعلن التعاقد مع أحمد حجازي

أحمد حجازي أصبح لاعبًا في صفوف الاتحاد السعودي.

أعلن نادي الاتحاد السعودي، عن التعاقد مع المصري أحمد حجازي، مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليصبح أحدث صفقات العميد.

وكان نادي الاتحاد قد توصل لاتفاق مع وست بروميتش واللاعب المصري، على الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لحل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها العميد حاليًا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن التعاقد مع أحمد حجازي، لتدعيم صفوف العميد.

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ومن جانبه، رحب أحمد كعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد، بانضمام أحمد حجازي لصفوف النمور، حيث كتب عبر حسابه على "تويتر" تغريدة نصها: "نمر جديد في كتيبة النمور، كل التمنيات له بالتوفيق وزملائه في تحقيق النتائج التي تسعدكم بإذن الله".

عندك خبر .. حجازي بقى نمر 🐅 #حجازي_اتحادي pic.twitter.com/zQeoTs8cXc — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 25, 2020

وتوصل نادي الاتحاد مع وست بروميتش إلى الحصول على خدمات حجازي مقابل 4 مليون إسترليني، كما سيحصل اللاعب على راتب أسبوعي أكثر من 70 ألف جنيه إسترليني.

مقابل مادي ضخم .. كم سيحصل حجازي ووست بروميتش من الاتحاد السعودي؟

أحمد حجازي سبق له ولعب في صفوف الإسماعيلي، قبل الانتقال إلى فيورنتينا الإيطالي، وعاد مجددًا إلى مصر من بوابة الأهلي، ليحترف مجددًا في أوروبا من بوابة فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.