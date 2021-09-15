رسميًا .. الاتحاد السعودي يحدد موعد السوبر بين الهلال والفيصلي

تعرف على موعد ومكان إقامة السوبر السعودي

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، موعد مباراة كأس السوبر المحلي، والتي ستجمع بين فريقي الهلال والنصر، وذلك لموسم 2020-2021.

الهلال "بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، سيواجه الفيصلي "بطل كأس خادم الحرمين الشريفين"، في مباراة كأس السوبر المحلي.

ما هو موعد ومكان إقامة السوبر السعودي؟

وأعلن الاتحاد السعودي، عن إقامة مباراة السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي يوم 6 يناير 2022، وذلك في تمام الثامنة و15 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض، يوم السادس من يناير 2022، من أجل تحديد بطل السوبر.

الهلال توج ببطولة الدوري السعودي الموسم الماضي، متفوقًا على الشباب والاتحاد منافسيه على الصدارة، بينما حصل الفيصلي على كأس خادم الحرمين، بالفوز على التعاون بالنهائي بنتيجة 3-2.

الـمـبـاراة الـمـنـتـظـرة ⚡️🤩#كاس_بيرين_للسوبر_السعودي@AlFaisaly 🆚 @Alhilal_FC



📅: الخميس 6 يناير 2022

🏟: استاد الملك فهد الدولي pic.twitter.com/kS4Rw7RjiE — كأس بيرين للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) September 15, 2021

إقامة السوبر السعودي على طريقة سوبر إسبانيا:

وخلال تصريحات سابقة، أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن هناك رغبة لتغيير في نظام بطولة كأس السوبر السعودي الموسم المقبل.

وأشار المسحل إلى أن هناك اتجاه لإقامة السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق بدلًا من فريقين، حيث سيتم اعتماد هذا النظام من جانب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على أن يطبق الموسم القادم.

وسيتم تغيير نظام السوبر المحلي، ليقام على نظام السوبر الإسباني، الذي يشهد مشاركة 4 فرق، حيث سيتم الإعلان عن هذا القرار بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

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