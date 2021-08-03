رسميًا .. الاتحاد الإنجليزي يدفع ثمن أحداث نهائي اليورو أمام إيطاليا

الأمور لن تمر بلا عقاب

عقوبات صارمة في انتظار المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، بسبب ما بدر من جمهور الفريق في نهائي بطولة يورو 2020.

إنجلترا خسرت نهائي اليورو على ملعب ويمبلي في 11 يوليو الماضي بركلات الترجيح، بعد التعادل 1/1 بين الفريقين في الوقت الإضافي.

المباراة عقبها بعض أحداث الشغب من الجمهور الإنجليزي، بسبب حالة الغضب العارمة بعد خسارة اللقاء.

ولذلك أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الثلاثاء، أنه سيقوم باتخاذ إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإنجليزي بعد هذه الأحداث.

وقال الاتحاد في بيان رسمي:"بعد التحقيق الذي أجراه مفتش الاتحاد الأوروبي للأخلاقيات والانضباط، في الأحداث التي شارك فيها المشجعون داخل وحول الاستاد في نهائي اليورو بين إنجلترا وإيطاليا، تم فتح إجراءات تحقيق ضد الاتحاد الإنجليزي".

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وأضاف:"ويأتي ذلك بسبب انتهاك محتمل للمادة 16 من لوائح الانضباط الخاصة بالاتحاد الأوروبي".

جدير بالذكر أن التهم الموجهة لجماهير إنجلترا، هي اقتحام ملعب المباراة، رمي بعض الأشياء من قبل المشجعين، وكذلك المضايقة أثناء عزف النشيد الوطني الإيطالي قبل اللقاء.