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دوري أبطال أفريقيا

رسميًا - الاتحاد الإفريقي يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال

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المباراة ستقام في ملعب محايد بدون جماهير
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وقرر الاتحاد الإفريقي إعادة المباراة على ملعب محايد، وذلك بدون حضور جماهيري.

واستقر الاتحاد الإفريقي على إقامة المباراة بعد نهاية كأس أمم إفريقيا في مصر، بسبب تواجد لاعبين تونسيين مع المنتخب التونسي.

وطلب الاتحاد الإفريقي، من الترجي التونسي إعادة الكأس التي حصل عليها، بالإضافة إلى الميداليات.

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الوداد البيضاوي المغربي، انسحب من إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليعلن الحكم الجامبي بكاري جاساما، الترجي فائزًا باللقب القاري.

وشهدت مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، جدلًا كبيرًا، بسبب تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بعد رفض جاساما احتساب هدف للوداد.

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