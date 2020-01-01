رسميًا .. الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد المباريات المتبقية من دوري الأبطال

تعرف على المواعيد النهائية لإقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

أعلنت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن المواعيد النهائية للمباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في دور النصف نهائي، والدور النهائي.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن إقامة المباريات المتبقية من البطولة القارية على شكل دورة مجمعة في الكاميرون، قبل اعتذار الأخيرة عن استضافة المباريات، لتقرر لجنة الطوارئ عودة النظام القديم، بإقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب.

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والاتحاد الإفريقي أعن عن إقامة مباراتي الذهاب في نصف النهائي أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر القادم في المغرب، على أن تقام مباراتي الإياب أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر في مصر.

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن المباريات المتبقية قد تقام دون حضور جماهيري، أو غير ذلك، دون الحسم في هذا الأمر حتى الآن.

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي المصري نظيره الوداد البيضاوي المغربي، ويلعب الزمالك أمام الرجاء المغربي في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي حالة صعود فريقين من دولة واحدة، ستقام المباراة النهائية على نفس البلد، وإذا تأهل فريقين من بلدين مختلفتين، سيحدد الاتحاد الإفريقي ملعب محايد لإقامة النهائي.