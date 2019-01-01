رسميًا - الاتحاد الإسباني يعتمد نظام السوبر الجديد ويعلن جدول الموسم

الجمعية العمومية الغير إعتيادية للاتحاد الإسباني لكرة القدم تعلن عن النظام الجديد لكأس السوبر المحلي وتعتمده بشكل رسمي كما تعلن عن مواعيد الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن اعتماد النظام الجديد الخاص بكأس السوبر والذي سينطلق بداية من الموسم الجديد الذي يبدأ في الصيف المقبل.

جاء هذا في بيان نشره الاتحاد الإسباني وأكد من خلاله أن كأس السوبر الجديد سيضم أربعة فرق، هم بطل الدوري ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه، مع إمكانية إشراك صاحب المركز الثالث بالدوري لو كان أحد الفرق السابقة مكررًا.

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وسيقام كأس السوبر بنظام البطولة المجمعة، حيث سيلعب نصف النهائي والنهائي في أسبوع واحد فقط، حيث ستبدأ في التاسع من يناير القادم وتنتهي في الـ 12 بالمباراة النهائي.

وأعلن الاتحاد الإسباني كذلك عن اعتماد التغيرات التي أدخلها على بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي تعفي الفرق المشاركة في السوبر من التواجد بالأدوار التمهيدية.

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وتم الإعلان أيضًا أن بطولة الكأس ستلعب من مباراة واحدة فقط عدا مواجهات نصف النهائي التي ستقام بنظام الذهاب والإياب، وأن مواجهات الدوري ستبدأ في الـ 18 من أغسطس وتنتهي في الـ 24 من مايو.

جدير بالذكر أن نظام كأس السوبر الجديد سيجعل كلًا من برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وريال مدريد هم أطراف البطولة التي ستقام مطلع العام المقبل.