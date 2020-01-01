رسميًا .. الاتحاد الأوروبي يعلن عودة الجماهير بشكل تجريبي

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن عودة الجماهير بشكل رسمي للملاعب تجريبيًا في بطولة السوبر.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل رسمي عن عودة الجماهير لمدرجات بطولاته بشكل تجريبي من جديد للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا.

جاء هذا في بيان رسمي حصل جول.كوم على نسخة منه، وأكد خلاله الاتحاد الأوروبي أن التجربة ستكون من خلال بطولة كأس السوبر.

ويواجه فريق بايرن ميونخ نظيره إشبيلية في بطولة كأس السوبر الأوروبي بعد أيام في نهاية شهر سبتمبر المقبل في بودابست عاصمة المجر.

المزيد من الفرق

لأول مرة في ست سنوات .. ريال مدريد يفقد صدارته لترتيب أندية أوروبا

وكتب الاتحاد الأوروبي في البيان: "قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد اليوم السماح بحضور الجماهير في لقاء كأس السوبر الذي سيقام في الـ 24 من سبتمبر".

وأضاف: "الجماهير ستحضر بسعة 30% من إجمالي المدرجات المتاحة، من أجل دراسة مدى تأثير عودة الجماهير على الكرة في الوقت الحالي".

وأكمل: "في الوقت نفسه بقية المباريات في كل بطولات الاتحاد الأوروبي ستقام خلف الأبواب المغلقة حتى إشعار آخر".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيخوض البطولة بعد حصوله على دوري أبطال أوروبا، بينما يلعبها إشبيلية بصفته بطلًا للدوري الأوروبي.