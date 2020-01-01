رسمياً.. الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل تصفيات كأس الأمم ومونديال 2022

كورونا تسبب في عملية التأجيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، الأربعاء، عن تأجيل تصفيات بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 وكأس العالم المقام بقطر 2022، إلى العام القادم بسبب أزمة كورونا.

الفيروس المميت انتشر في بداية عام 2020 بالصين، وواصل ضربه العديد من البلدان بمختلف أنحاء العالم، ليتسبب في إيقاف مختلف الأنشطة الرياضية بشهر مارس الماضي.

التصفيات الآسيوية كان من المقرر خوضها في أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، لكن استمرار أزمة كورونا في العالم أجبرت الاتحاد على تأجيلها.

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وأكد الاتحاد عبر موقعه الرسمي، أن القرار جاء عن طريق رئيسه سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في إطار سعي الجميع لوضع الصحة العامة فوق كل شيء.

وأشار إلى أنه سيتم مراقبة الوضع وتطورات الأزمة الحالية، من أجل تحديد المواعيد النهائية للتصفيات، مع مراعاة صحة وسلامة جميع المشاركين.

وأوضح أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل عن تصفيات المونديال وكأس آسيا في الوقت المناسب، بعد انتهاء كافة المشاورات.

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يذكر أن كرة القدم عادت في شهر يونيو الماضي بالعديد من الدول، ولكن بدون جمهور لأجل غير مسمى، انتظاراً لعودة الحياة لصورتها الطبيعية من جديد.