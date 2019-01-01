رسميًا - الإمارات يهبط والشارقة يختتم الموسم بفوز بثنائية

الملك يحافظ على انتصاراته ويختتم الموسم بالفوز الـ17

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أدى الشارقة إلى هبوط الإمارات إلى دوري الدرجة الأولى بعد الفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي للمحترفين.

بطل الدوري تقدم بهدفه الأول في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول بعد مراوغة رائعة من ويلتون للمدافع ليضع الكرة بتسديدة قوية على يمين حارس مرمى الإمارات.

وأدرك الإمارات التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وسددها دياباتي بنجاح على يمين الحارس.

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وفي الدقيقة 68 من عمر المباراة، أعاد الحسن الصالح الأفضلية للشارقة من جديد بعد مراوغة رائعة من الجهة اليسرى حتى توغل إلى داخل منطقة الجزاء، ليسلمها إلى عمر جمعة، المقابل للمرمى تمامًا، ليضعها بسهولة في الشباك.

وتراجع حكم اللقاء عن احتساب ضربة جزاء للشارقة، إثر عرقلة ويلتون داخل المنطقة في الدقيقة 86 بعد الرجوع تقنية الفيديو.

وللمرة الثانية، يتراجع الحكم في اللحظات الأخيرة من المباراة عن احتساب ضربة جزاء للشارقة، لتنتهي المباراة بفوزه بثنائية مقابل هدف وحيد.

الهزيمة جمدت رصيد الإمارات عند النقطة 18 في المركز الـ13 وقبل الأخير، ليهبط من دوري المحترفين بعد ستة مواسم متتالية به، بينما ارتفع رصيد الملك إلى النقطة 59 ليختتم الموسم بالفوز الـ17.