رسميًا .. الإعلان عن موعد السوبر السعودي بين الهلال والنصر

أمين الاتحاد السعودي يعلن عن موعد مباراة كأس السوبر.

أعلن إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الموعد المحدد لإقامة مباراة كأس السوبر السعودي، والتي ستجمع بين الهلال والنصر.

الهلال توج بلقب الدوري السعودي، والنصر يحتل الوصافة، كما وصل الفريقين إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتم تحديدهما كطرفي لمباراة كأس السوبر.

القاسم قال خلال تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "مباراة كأس السوبر السعودي، ستقام في شهر يناير المقبل 2021، ولم يتم الاستقرار على هوية الحكام، سواء حكام سعوديين أم أجانب".

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وتحول القاسم للحديث عن التحكيم السعودي، حيث قال: "تأتينا طلبات لحكام سعوديين من دول عديدة، وأصبح الآن مرغوبًا خارجيًا، ونحاول أن نطور من الحكم السعودية".

أمين اتحاد الكرة السعودية واصل: "تلقينا طلبات من الكويت والهند وغيرها، بالإضافة إلى اختيار 3 حكام للتحكيم في مباريات بطولة دوري أبطال آسيا".

يذكر أن نادي النصر، هو حامل لقب بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على التعاون بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويستعد الهلال والنصر لمواجهة منتظرة بينهما، مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.