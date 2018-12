أعلن نادي أول أغسطس الأنجولي توقيع مهاجمه جيرالدو دا كوستا إلى صفوف الأهلي المصري بدءًا من يناير المقبل.

وأصدر النادي الأنجولي بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "اليوم توصل النادي إلى اتفاق مع الأهلي، عملاق كرة القدم في أفريقيا، بعد مفاوضات لضم جيرالدو؛ المهاجم الأنجولي".

وأضاف: "تم التوقيع على العقود في حضور مدير الإدارة العامة كارلوس هيندريك والمشرف على الكرة القدم باولو ماجوجي، واللاعب، ومبعوث الأهلي".

كما أعلن سيد عبد الحفيظ؛ القائم بأعمال مدير الكرة بالقلعة الحمراء، إنهاء كافة إجراءات التعاقد من قبل عدلي القيعي؛ مستشار التعاقدات بالنادي، حيث وقع اللاعب على عقد مدته أربعة مواسم ونصف، ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحرص الأنجولي جيلبرتو نجم الشياطين الحمر الأسبق، على تهنئة مواطنه بالانضمام لصفوف الفريق، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك جيرالدو على الانضمام لأفضل فريق بالعالم، مرحبًا بك في بيتك!".

Congrats Geraldo on joining the best club in the world! Welcome home! 🔴🔴💉@AlAhly pic.twitter.com/ZzHVGJg7hD — Gilberto (@Gilberto12_AR) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨