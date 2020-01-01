رسميًا – الأولمبي السعودي يحتفظ بلاعبيه في أولمبياد طوكيو

المنتخب الأولمبي السعودي سيشارك في أولمبياد طوكيو بجميع لاعبيه.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإبقاء على أعمار اللاعبين، الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو، بعد تأجيلها إلى صيف 2021، بالإضافة لثلاثة لاعبين فوق السن القانوني.

أولمبياد طوكيو تم تأجيلها من عام 2020 إلى 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم، خوفًا على سلامة الرياضيين، والجماهير التي ستحضر منافساتها.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن هذا القرار سيجعل أي لاعب يتخطى سن الـ23 عامًا، يستطيع المشاركة في الأولمبياد بشكل اسثنائي، بسبب الظروف التي حلت، ودفعت المسؤولين لتأجيل الأولمبياد لمدة عام.

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وبذلك سيتمكن سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي، من الاستفادة من لاعبيه الذين ساهموا في إنجاز التأهل إلى الأولمبياد، في حال تجاوزت أعمارهم السن القانوني وهو 23 عامًا.

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ويمثل المنتخب السعودي الدول العربية في آسيا بأولمبياد طوكيو، كما يمثل المنتخب المصري عرب إفريقيا بالأولمبياد.

وكان المنتخب السعودي قد وصل إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في تايلاند، قبل خسارتها أمام كوريا الجنوبية بهدف دون رد.