رسميًا - الأولمبية القطرية تمدد فترة تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية أبريل

تمديد تعليق الأنشطة الرياضية في قطر

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم الثلاثاء، قرار جديد بشأن تمديد تجميد النشاط الرياضي في قطر بسبب فيروس كورونا.

وتوقف النشاط الرياضي في أكثر من دولة حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، خوفًا على عناصر اللعبة.

وأصدرت اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم الثلاثاء، بيانًا لتمديد فترة إيقاف النشاط الرياضي حتى 30 أبريل الجاري من أجل سلامة الجميع.

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وجاء البيان الرسمي على النحو التالي: "تماشيًا مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) فقد تقرر تمديد إيقاف جميع الأنشطة الرياضية المحلية اعتبارًا من 15 أبريل 2020 وحتى 30 أبريل 2020 وذلك حرصًا على سلامة جميع الرياضيين والمشاركين".

بيان صحفي من الأتحاد القطري لكرة القدم pic.twitter.com/McytOlAdPd — الاتحاد القطري لكرة القدم من 🏠 (@QFA) April 14, 2020

ويسعى المسؤولون في الفترة المقبلة على الحد من تفشي فيروس كورونا لعودة الحياة إلى طبيعتها وعودة المنافسات مرة أخرى.

فيروس كورونا انتشر بشكل سريع بين دول العالم ليتسبب في تجميد الكثير من الأنشطة الرياضية وغير الرياضية بسبب خطورته وسرعة انتشاره.

وفرضت الكثير من الدول نظام الحظر الجزئي وبعضهم الحظر العام من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا.