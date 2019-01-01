رسميًا - الأهلي يواجه بيراميدز 28 فبراير بكأس مصر.. والكشف عن مواعيد المؤجلات

اتحاد الكرة يكشف عن مواعيد مؤجلات الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر، المؤجلة من دور الـ16 من النسخة الحالية.

وكانت لجنة المسابقات قد أجلت مواجهة الفريقين في الدوري المصري الممتاز، من نفس الموعد خلال الشهر الجاري لما بعد مباراة القمة.

وحددت اللجنة مواجهة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 بكأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، على استاد الجيش ببرج العرب، في تمام السابعة مساءًا.

وتم تحديد مواعيد المباريات المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه الزمالك الإسماعيلي يوم 18 من أبريل المقبل في تمام الخامسة مساءًا.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز يوم 18 أبريل المقبل، في تمام الثامنة مساءًا، ولم يتم تحديد الملاعب حتى الأن.

وتم تحديد موعد مواجهة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، على ملعب "برج العرب"، يوم 22 أبريل المقبل، في تمام الخامسة مساءًا.

ويواجه بيراميدز نظيره الزمالك يوم 22 أبريل على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن مباريات الدور الثاني من مباريات الدوري المصري الممتاز.