رسميًا - الأهلي يواجه بيراميدز 17 أغسطس في كأس مصر

كأس مصر ينطلق منتصف الشهر الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين،عن مواعيد مباريات كأس مصر في الأدوار الأخيرة من البطولة.

وتنطلق المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر نهاية الشهر الجاري على أن يكون نهائي البطولة مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 ستقام يوم 17 أغسطس الجاري على ملعب "برج العرب".

وأضاف البيان أن مباراة الزمالك ومصر للمقاصة سيكون يوم 28 من الشهر الجاري ضمن دور الـ8 على ملعب السلام في التاسعة والنصف مساءًا.

وتقام مباراة دور الـ8 الثانية بين كلًا من الفائز من الأهلي وبيراميدز، مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس على ملعب "برج العرب".

وتقام مباريات نصف نهائي كأس مصر، يوم 1 سبتمبر الجاري الأول سيكون طرفه الاتحاد السكندري أمام الفائز من الزمالك ومصر للمقاصة، على ملعب "الإسماعيلية".

وستكون المباراة الثانية في نصف النهائي سيكون طرفه الأخر بتروجيت وينتظر المتأهل من بين أندية الأهلي وبيراميدز وحرس الحدود، على ملعب "برج العرب".