رسميًا | الأهلي يهزم العين ويُوقع مع براداريتش

الصفقة حسمت أخيرًا

حسم الأهلي السعودي صراعه مع العين الإماراتي على نجم وسط كالياري فيليب براداريتش لصالحه، إذ أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين التوقيع رسميًا مع اللاعب الكرواتي.

براداريتش الذي لعب الموسم الماضي مع العين السعودي معارًا من كالياري لفت أنظار الجميع إليه بأدائه القوي في الدوري السعودي 2020-2021، وقد بدأت مفاوضات الأهلي معه ومع ناديه الإيطالي منذ عدة أسابيع وتُوجت بالنجاح أخيرًا اليوم الإثنين.

ما هي تفاصيل تعاقد الأهلي مع براداريتش؟

الأهلي بدأ الإعلان عن صفقة صاحب الـ29 عامًا بمقطع فيديو تحدث خلاله اللاعب نفسه عن أهم الأحداث الجميلة التي حدثت له في شهر يوليو، موجهًا رسالة لجماهير النادي بأنه سيعمل جاهدًا ليجعل كل أشهر العام لهم سعيدة.

Dobrodošli Filip Bradaric 💚 pic.twitter.com/Vy3imCxbwp — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 11, 2021

وبعدها نشر تويتر الأهلي تغريدة أخرى أعلن بها التعاقد مع براداريتش لمدة موسمين لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، سواء المقابل الذي حصل عليه كالياري أو راتب اللاعب السنوي.

ماذا قدم براداريتش في الموسم الماضي من الدوري السعودي؟

براداريتش تألق للغاية في مركز لاعب الوسط المدافع مع العين ويُصنف من العديد بأحد أفضل لاعبي الموسم الماضي في هذا المركز.

أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الكرواتي فيليب براداريتش، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد لمدة موسمين. #Welcome_Filip 🇭🇷💚 pic.twitter.com/yL76cGh9J5 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 11, 2021

لعب مع العين 25 مباراة سجل خلالهم هدف واحد وصنع 5 أهداف، وقد بلغت دقة افتكاكه للكرة 57% واستطاع منع 4 تسديدات من الوصول إلى مرمى فريقه وقطع 36 هجمة للمنافس.

الأهلي يتخلى عن ماركو مارين وإلفيس ساريتش ومحمد آل فتيل

بعثة النادي الأهلي وصلت تونس لبدء معسكر الإعداد الخارجي للموسم الجديد من الدوري السعودي، وقد خلت من الثلاثي ماركو مارين وإلفيس ساريتش ومحمد آل فتيل.

المدافع السعودي لم يُجدد عقده مع الأهلي الذي انتهى بنهاية يونيو الماضي، وذلك لخلاف حول المقابل المالي المعروض عليه من إدارة النادي، فيما لم تعد هناك رغبة لاستمرار الثنائي ساريتش ومارين مع الفريق في الموسم القادم لتواضع مستواهما الفني.

وتعمل الإدارة الأهلاوية حاليًا على تسويق اللاعبين الأجنبيين سواء بالإعارة أو البيع النهائي، وستلجأ لحل فسخ العقد بالتراضي حال لم تنجح في تسويق اللاعبين داخل أو خارج السعودية.

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