رسميًا .. الأهلي ينهي تعاقده مع فايلر ويتعاقد مع موسيماني موسمين

الأهلي يعلن رسميًا عن التعاقد مع موسيماني لمدة موسمين.

أعلن النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، عن التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد أن تم إنهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر.

ورحل فايلر إلى بلاده سويسرا، بعد انتهاء مباراة الأهلي أمام الترسانة، في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، حيث رفض مسؤولي القلعة الحمراء فكرة رحيله في هذا التوقيت، ولكن المدرب أصر على موقفه، ليتم اتخاذ قرار بإنهاء العقد معه.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بإنهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، نظرًا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة، والتي لم تكن مدرجة في بنود العقد، وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة.

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وأضاف الموقع الرسمي للأهلي: "لاعبو الأهلي في حاجة للتركيز والاستعداد القوي للمرحلة المقبل، ولذلك تم اتخاذ قرار بإنهاء التعاقد مع رينيه فايلر".

وتابع: "التعاقد مع بيتسو موسيماني، الجنوب إفريقي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، اعتبارًا من غدًا الجمعة 2 أكتوبر 2020، ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، والذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء".

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وينضم للجهاز المعاون للمدرب الجنوب إفريقي، المدرب المساعد سامي قمصان، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، بالإضافة لاستمرار سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة.