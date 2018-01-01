رسميًا - الأهلي يعلن وصول الأوروجوياني لازارتي لاستكمال المفاوضات

المارد الأحمر يقترب من الاستقرار على مدربه المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الأهلي المصري منذ قليل وصول الأوروجوياني مارتين لازارتي، لاستكمال المفاوضات معه خلال الأيام المقبلة، لتولي المسؤولية الفنية للفريق.

ويتولى محمد يوسف منصب المدير الفني للشياطين الحمر حاليًا بصورة مؤقتة، عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني السابق.

مجلس القلعة الحمراء أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه: "وصل إلى القاهرة الأوروجواني مارتين لازارتي أحد المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع ثلاثة مدربين مرشحين للمهمة".

وأضاف: "انهتى الحوار في الساعات الماضية إلى خطوات متقدمة مع لازارتي وبناءًا عليه تم الإتفاق على حضوره للقاهرة لإستكمال المفاوضات اليوم وغدًا في إجتماع مقررًا إنعقاده مع الكابتن محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة والذي سوف يقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل في وقتٍ لاحق".

الأهلي كان قد أقال كارتيرون من القيادة الفنية للفريق بعدما فشل في التتويج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا بالهزيمة أمام الترجي التونسي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم ودع كأس زايد للأندية الأبطال بالتعادل أمام الوصل الإماراتي، ليتأهل الوصل إلى دور الـ8 متفوقًا بأفضلية التسجيل خارج أرضه.