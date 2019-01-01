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الدوري المصري الممتاز

رسميًا - الأهلي يعلن قيد عمرو جمال ورامي ربيعة

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القائمة الأفريقية سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، قيامه بقيد الثنائي المدافع رامي ربيعة والمهاجم عمرو جمال في قائمة الفريق المحلية اليوم الأربعاء، باتحاد الكرة.

وكان الثنائي قد تم وضعهم في بداية الموسم على قائمة الانتظار في ظل الإصابات المتكررة لربيعة، فيما عاد جمال من تجربة احترافية من هلسنكي الفنلندي.

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عبد الحفيظ أوضح أنه تم قيد اللاعبين بعد عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، والذي استقر على قيدهما.

وأشار مدير الكرة إلى أنه سيتم حسم المقعدين المتبقيين من قائمة الأفريقية خلال الساعات المقبلة بعدما يقوم الجهاز الفني باستكمال دراستها.

الأهلي كان قد قام بقيد حسين الشحات ورمضان صبحي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وجيرالدو في قائمته الأفريقية، ويتبقى له مقعدين عليه حسمهما قبل يوم 31 من الشهر الجاري.

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