رسميًا .. الأهلي يعلن قائمته الآسيوية ويكشف عن الرباعي الأجنبي

الأهلي يستعد لمنافسات دوري أبطال آسيا

أعلن النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس، بشكل رسمي عن قائمته المشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا بالنسخة حالية، والكشف عن الـ4 الأجانب المتواجدين داخل الفريق الذين سيشاركون آسيويًا.

وكان الأهلي قد أعلن مسبقًا تولي الروماني لورينت ريجيكامب تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش بعد رحيله بسبب تراجع مستوى النتائج.

وكشف الراقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قائمة الفريق التي ضمت 30 لاعبًا بينهم 4 أجانب استعدادًا للمنافسات التي تنطلق الشهر الجاري.

وجاء الرباعي الأجنبي للراقي في منافسات دوري أبطال آسيا هو السوري عمر السومة والروماني ألكساندرو ميتريتسا والمغربي إدريس فتوحي والبوسني ألفيس ساريتش.

وضمت القائمة أسماء محلية كلًا من: ياسر المسيليم ومحمد آل فتيل وسلمان المؤشر وحسين المقهوي ويزيد البكر ومهند عسيري ومحمد المجحد ونوح الموسى وعبدالله حسون ومعتز هوساوي وعبدالرحمن غريب ومحمد العويس وعبدالباسط هندي وعلي الأسمري ومحمد الربيعي ومحمد البصاص وهيثم عسيري وعبدالله محبوب وأحمد النخلي وهاني الصبياني ومحمد خبراني وحسن القيد وسلطان مندش وعبدالرحمن الصانبي وزياد الجهني ويوسف الحربي.

ويستضيف الأهلي مباريات المجموعة الثالثة والتي تضمه بجانب كلًا من الدحيل القطري الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.